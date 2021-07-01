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Вместе с Гондурасом и Зимбабве. Беларусь вошла в десятку худших стран для трудящихся

01.07.2021 13:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь вошла в десятку худших стран для трудящихся в глобальном индексе Международной конфедерации профсоюзов (МКП) по соблюдению прав трудящихся 2021 года.

Вместе с Гондурасом и Зимбабве. Беларусь вошла в десятку худших стран для трудящихся

Помимо Беларуси в этом списке Бангладеш, Бразилия, Гондурас, Египет, Зимбабве, Колумбия, Мьянма, Турция и Филиппины. Как и в прошлом году, Беларусь отнесена в категорию стран, где нет гарантий соблюдения прав, передает БелаПАН.

«После того как Александр Лукашенко объявил о своей победе на подтасованных президентских выборах в начале августа 2020 года, подавление независимого профсоюзного движения в Беларуси продолжалось с неизменной интенсивностью, поскольку все митинги, пикеты и демонстрации, организованные профсоюзами, запрещались правительством, — говорится в описании ситуации в стране. — На центральные комитеты нескольких профсоюзов были проведены полицейские налеты, и полиция заставляла профсоюзы передавать ей личную информацию о своих членах, вызывая глубокую тревогу по поводу карательных действий против людей, осуществивших свое право вступать в профсоюз».

В документе отмечается, что силовики «похищали представителей профсоюзов по пути на работу, подвергали допросам и незаконным задержаниям». Рабочих «приговаривали к длительным срокам тюремного заключения за поддержку забастовок и акций протеста». Кроме того, «власти продолжали отказывать независимым профсоюзам в регистрации».

Обращается внимание на то, что суды выносили профсоюзным активистам и трудящимся «суровые приговоры за участие в мирных протестах, последовавших за президентскими выборами». В частности, координатора молодежной сети независимого профсоюза РЭП Дарью Полякову приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа по статье о насилии в отношении работника органов внутренних дел.

Активиста Белорусского независимого профсоюза Владимира Бердниковича по обвинению в насилии в отношении сотрудника милиции приговорили к четырем годам лишения свободы.

В январе Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию забастовочного комитета предприятия «Беларуськалий» и признал забастовку в предшествовавшем году незаконной.

В описании ситуации в стране также указано, что с принятием постановления Совета министров № 196 от 3 апреля 2020 года в Беларуси фактически был введен запрет на проведение профсоюзами митингов, пикетов, маршей и демонстраций.

 
 
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Беларусь вошла в десятку худших стран для трудящихся в глобальном индексе Международной конфедерации профсоюзов (МКП) по соблюдению прав трудящихся 2021 года.
 
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