﻿ Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах

01.07.2021 13:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах мусоровоз сбил несовершеннолетнюю местную жительницу, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 30 июня примерно в 16.55. По предварительной информации, 58-летний водитель на автомобиле МАЗ ехал по ул.Шоссейной. Вблизи дома №7 водитель наехал на 11-летнюю велосипедистку. Девочка двигалась во встречном направлении и поворачивала налево для съезда на тротуар.

С травмами несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение.

В ГАИ обращают внимание родителей на необходимость в период летних каникул ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, контролировать их местонахождение и собственным примером обучать дорожной грамоте.

Еще одна авария в тот же день около 18.25 произошла на 27-м км дороги Р17 Брест - граница Украины (Олтуш) в Малоритском районе. По предварительной информации, 20-летний брестчанин на автомобиле "Рено" отвлекся от управления (предварительно, уснул за рулем), съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Молодого человека с травмами госпитализировали в больницу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С травмами несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики проводят рейды по частным компаниям. Без политики не обошлось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by