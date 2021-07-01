Мусоровоз сбил 11-летнюю велосипедистку в Пружанах

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах мусоровоз сбил несовершеннолетнюю местную жительницу, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 30 июня примерно в 16.55. По предварительной информации, 58-летний водитель на автомобиле МАЗ ехал по ул.Шоссейной. Вблизи дома №7 водитель наехал на 11-летнюю велосипедистку. Девочка двигалась во встречном направлении и поворачивала налево для съезда на тротуар.

С травмами несовершеннолетнюю госпитализировали в медицинское учреждение.

В ГАИ обращают внимание родителей на необходимость в период летних каникул ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на дороге, контролировать их местонахождение и собственным примером обучать дорожной грамоте.

Еще одна авария в тот же день около 18.25 произошла на 27-м км дороги Р17 Брест - граница Украины (Олтуш) в Малоритском районе. По предварительной информации, 20-летний брестчанин на автомобиле "Рено" отвлекся от управления (предварительно, уснул за рулем), съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. Молодого человека с травмами госпитализировали в больницу.-0-