22-летний парень спас тонущих детей. Но сам погиб

Вечером 30 июня у реки Ясельда в Ивановском районе 22-летний местный житель пас коров. К нему пришла супруга с двумя малолетними племянницами, которые решили искупаться в реке.





В какой-то момент девушка начала звать на помощь. Мужчина увидел, как обе девочки стали тонуть и бросился их спасать. Девушка выбралась из воды самостоятельно, а ее муж успел вытолкнуть девочек к берегу, однако сам утонул.





сообщает СК. Спасти его не удалось. Тело мужчины без признаков жизни извлекли из воды сотрудники МЧС,СК.







