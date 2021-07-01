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S&P подтверждает негативный прогноз по Беларуси

01.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s оценило последствия санкций ЕС для экономики Беларуси.

S&P подтверждает негативный прогноз по Беларуси
В официальном сообщении S&P говорится, что введенные санкции показали, что страны ЕС готовы предпринимать скоординированные действия, несмотря на возможные негативные последствия для европейского бизнеса и существующие разногласия между странами — членами союза.

"Несмотря на то что на долю ЕС приходится около 17-18% экспорта белорусских товаров, главным образом нехимической и химической продукции, мы полагаем, что ограничения со стороны ЕС в их текущей форме могут обусловить лишь умеренное давление на платежный баланс Беларуси", — говорится в обзоре.

Поскольку санкции открыто не затрагивают некоторые основные экспортные статьи, в частности калийные удобрения с содержанием калия в пределах 40-62%, то возможное снижение экспортных поступлений Беларуси может оказаться относительно небольшим и составить около $0,5-0,7 млрд (или 2-3% совокупного объема экспорта страны).

Аналитики S&P отмечают, что негативные последствия для белорусского экспорта будут отмечаться с определенным лагом.

При этом новые санкции и связанные с ними логистические сложности могут ухудшить и без того невысокие перспективы экономического роста Беларуси.

По оценкам S&P, рост белорусской экономики составит всего 0,5% в 2021 году из-за крайне медленного восстановления внутреннего спроса.

Аналитики отмечают риски ухудшения показателей белорусского экспорта во втором полугодии, когда начнут проявляться последствия введенных ограничений торговли с ЕС.

Из-за этого платежный баланс страны останется уязвимым в среднесрочной перспективе. Основные риски в потенциальном повышении спроса на иностранную валюту со стороны резидентов страны и значительном объеме внешнего государственного долга, подлежащего погашению (20-30% международных резервов центрального банка ежегодно после 2021 года).

S&P ожидает дефицита госбюджета Беларуси на уровне около 4% ВВП в 2021 году на фоне обесценения национальной валюты. С учетом этого чистый долг расширенного правительства увеличится с 31% в конце 2020 года до 37% ВВП к концу 2021 года.

Прогнозы могут ухудшиться в случае более значительной материализации условных обязательств госпредприятий и банков.

"В прошлом правительство регулярно проводило докапитализацию госбанков или принимало на баланс долг проблемных государственных предприятий; мы полагаем, что эта тенденция усугубится с учетом текущего прогноза невысоких темпов экономического роста", — говорится в обзоре.

S&P считает, что российское правительство продолжит рефинансировать официальные кредиты, предоставленные Беларуси. Однако будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны официального Минска, которые могут оказаться неприемлемыми.

Рейтинговое агентство подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне В/В с негативным прогнозом.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Рейтинговое агентство Standard & Poor’s оценило последствия санкций ЕС для экономики Беларуси.
 
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