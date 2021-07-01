S&P подтверждает негативный прогноз по Беларуси

В официальном сообщении S&P говорится, что введенные санкции показали, что страны ЕС готовы предпринимать скоординированные действия, несмотря на возможные негативные последствия для европейского бизнеса и существующие разногласия между странами — членами союза.





"Несмотря на то что на долю ЕС приходится около 17-18% экспорта белорусских товаров, главным образом нехимической и химической продукции, мы полагаем, что ограничения со стороны ЕС в их текущей форме могут обусловить лишь умеренное давление на платежный баланс Беларуси", — говорится в обзоре.





Поскольку санкции открыто не затрагивают некоторые основные экспортные статьи, в частности калийные удобрения с содержанием калия в пределах 40-62%, то возможное снижение экспортных поступлений Беларуси может оказаться относительно небольшим и составить около $0,5-0,7 млрд (или 2-3% совокупного объема экспорта страны).





Аналитики S&P отмечают, что негативные последствия для белорусского экспорта будут отмечаться с определенным лагом.





При этом новые санкции и связанные с ними логистические сложности могут ухудшить и без того невысокие перспективы экономического роста Беларуси.





По оценкам S&P, рост белорусской экономики составит всего 0,5% в 2021 году из-за крайне медленного восстановления внутреннего спроса.





Аналитики отмечают риски ухудшения показателей белорусского экспорта во втором полугодии, когда начнут проявляться последствия введенных ограничений торговли с ЕС.





Из-за этого платежный баланс страны останется уязвимым в среднесрочной перспективе. Основные риски в потенциальном повышении спроса на иностранную валюту со стороны резидентов страны и значительном объеме внешнего государственного долга, подлежащего погашению (20-30% международных резервов центрального банка ежегодно после 2021 года).





S&P ожидает дефицита госбюджета Беларуси на уровне около 4% ВВП в 2021 году на фоне обесценения национальной чистый долг расширенного правительства увеличится с 31% в конце 2020 года до 37% ВВП к концу 2021 года. на фоне обесценения национальной валюты . С учетом этого





Прогнозы могут ухудшиться в случае более значительной материализации условных обязательств госпредприятий и банков.





"В прошлом правительство регулярно проводило докапитализацию госбанков или принимало на баланс долг проблемных государственных предприятий; мы полагаем, что эта тенденция усугубится с учетом текущего прогноза невысоких темпов экономического роста", — говорится в обзоре.





российское правительство продолжит рефинансировать официальные кредиты, предоставленные Беларуси. Однако будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны официального S&P считает, чтоОднакосо стороны официального Минска , которые могут оказаться неприемлемыми.





Рейтинговое агентство подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне В/В с негативным прогнозом.