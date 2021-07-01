Лукашенко предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года

Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

Он отметил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года. Наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.