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Лукашенко предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года

01.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

Он отметил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года. Наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года. Он отметил,...
 
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