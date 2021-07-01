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Лукашенко предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года
01.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.
Он отметил, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.
"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года. Наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России подготовить долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года. Он отметил,...
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