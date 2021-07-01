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Лукашенко: Беларусь хочет помогать России в строительстве АЭС в третьих странах
01.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Беларусь готова при необходимости помогать России в строительстве атомных станций в третьих странах, заявил президент Александр Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.
Он сообщил, что еще на начальном этапе возведения БелАЭС он просил президента РФ подключить к этому белорусских строителей, чтобы они "научились делать такую работу".
"Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России", - сказал Лукашенко.
Строительство АЭС в Беларуси Лукашенко назвал "самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом за последние десятилетия".
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Беларусь готова при необходимости помогать России в строительстве атомных станций в третьих странах, заявил президент Александр Лукашенко на пленарном...
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