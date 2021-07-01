Лукашенко: Беларусь хочет помогать России в строительстве АЭС в третьих странах

Источник материала: Смартпресс

Беларусь готова при необходимости помогать России в строительстве атомных станций в третьих странах, заявил президент Александр Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.

Он сообщил, что еще на начальном этапе возведения БелАЭС он просил президента РФ подключить к этому белорусских строителей, чтобы они "научились делать такую работу".

"Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Беларуси и России", - сказал Лукашенко.

Строительство АЭС в Беларуси Лукашенко назвал "самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом за последние десятилетия".