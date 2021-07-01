Эксперт: за 7 лет уровень миграции белорусов в Польшу увеличился в 3,5 раза

Источник материала: Смартпресс

С 2014 года число белорусов уехавших в Польшу выросло в 3,5 раза, с 2015 по 2020 гг. количество белорусов с видом на жительство увеличилось почти в 1,3 раза, а белорусских студентов в Польше - на 59%, заявил в Смартэфире экономический аналитик Максим Зверинский.

При этом, отметил Зверинский, белорусы - на 2-ом месте по миграции в Литву, с 2015 количество белорусских мигрантов в эту страну выросло в 12 раз.

Для сравнения уровень миграции в Кыргызстан - 0% в 2018-2019 гг., по Армении - цифры незначительные. “Основные потоки проходят с Россией, количество мигрантов с 2015 по 2019 гг. увеличилось до 18,5 тыс. человек. Но если посмотрим на чистый отток (разница между уехавшими и вернувшимися обратно - Смартпресс) - в Литву он выше - 7 тыс. 220 человек, а в Россию - 6 тыс. 280 человек”, - сказал Зверинский.

“Несмотря на то, что в ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения рабочей силы, чистый отток в страны ЕС, где границы и визы, оказался выше, чем в Россию, где границ нет”, - подытожил эксперт.