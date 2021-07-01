Источник материала: Смартпресс

Государства - лидеры западного мира сделали ставку на силу, и путем санкций "пытаются наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы" в Беларуси и России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании форума регионов в четверг.

"Откровенно (страны Запада – Смартпресс) вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, постоянно меняют правила игры, игнорируя базовые договоренности", - сказал Лукашенко.

По его мнению, страны Запада "не всегда хотят слышать конструктивные предложения, и тормозят все здравые позитивные инициативы, провоцируют новые кризисы". Из-за их действий "намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны", продолжил Лукашенко.

Он также заметил, что Беларусь подвергается "неприкрытому экономическому и политическому прессингу".

"Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах", - заявил он.

"Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. И не только белорусского", - полагает Лукашенко.

"Поэтому особое значение приобретают укрепление единства и расширение сотрудничества (с Россией – Смартпресс)", - добавил он.