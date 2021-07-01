Путин: Россия продолжит оказывать помощь Беларуси

Источник материала: Смартпресс

Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Беларуси в условиях попыток извне раскачать ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума регионов в четверг.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал Путин.

"Поддерживали и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно", - продолжил он.

Путин полагает, что "запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям, в том числе самих европейских стран".

Он также заявил, что Москва настроена "и далее последовательно развивать с Беларусью многоплановые отношения".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в свою очередь полагает, что Минск и Москва "не просто выдержит те атаки, которые предприняты против наших государств". "Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми - не только с точки зрения экономики", - заявил он.