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Путин: Россия продолжит оказывать помощь Беларуси

01.07.2021 13:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Беларуси в условиях попыток извне раскачать ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума регионов в четверг.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал Путин.

"Поддерживали и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно", - продолжил он.

Путин полагает, что "запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям, в том числе самих европейских стран".

Он также заявил, что Москва настроена "и далее последовательно развивать с Беларусью многоплановые отношения".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в свою очередь полагает, что Минск и Москва "не просто выдержит те атаки, которые предприняты против наших государств". "Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми - не только с точки зрения экономики", - заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Беларуси в условиях попыток извне раскачать ситуацию в стране, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном...
 
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