Силовики проводят рейды по частным компаниям. Без политики не обошлось?

Источник материала: UDF



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«Это доказывает одну простую вещь: в Беларуси полноценной частной собственности не существует»





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«Когда такого рода случаев становится все больше, напрашивается вывод, что или из бизнеса выживают последние соки в ситуации непростого положения в экономике, или идет рейдерский захват, или бизнес наказывают за гражданскую позицию, которая с точки зрения силовиков и правоохранительных органов проявляется не такая как надо», – сказал Романчук.

«Чтобы не было настоящей причиной обысков в компаниях, это доказывает одну простую вещь: в Беларуси полноценной частной собственности не существует. Потому что каждый собственник будь он миллионером или индивидуальным предпринимателем в любой момент может быть подвержен такого рода давлению государства», – считает Романчук.

«Если мы хотим превратить белорусский бизнес в драйвер национального роста, то такого рода рейды, которые воспринимаются как давление на бизнес, должны стать историей.



Посадки бизнесменов, закрытые суды, обвинения в нарушениях с выплатами налогов без ссылок на нормы международного права не допустимы», – отметил Романчук.

«ЕАЭБР чуть ли не в исключительном порядке провел через свой совет директоров решение о работе с государственным сектором Беларуси, он активно работал с нашей страной, активно поддерживал государственные банки и проекты. Он закрывал глаза на многие вещи, связанные с нарушением права в Беларуси. ЕАБР, безусловно, был очень надежным партнером белорусских властей, поддерживал и энергетические, и инфраструктурные проекты», – сказал Романчук.

«Причины могут не только и экономическими, но и политическими»





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«И она захватывает самые разные сферы. Мы уже видели особое внимание к IT-сектору, видели, как не пожалели TUT.BY, который также является крупным бизнесом. Давление идет в ширь и глубь, начинается затрагивать материальное производство. В нынешней ситуации причины могут не только и экономическими, но и политическими», – сказал Желиба.

«Давно встал вопрос, что практика лишения свободы за экономические преступления не дает положительных последствий, что это ненормально. Лучше подсчитывать урон – пускай бизнес отрабатывает. Но так было до событий августа 2020 года. Теперь из-за непростой ситуации, в которой оказались власти, времена наступили совершенно другие», – отметил Желиба.

«Ни журналист, ни бизнесмен, никто – завтра могут прийти за любым. Не знаю, как общество будет жить в такой атмосфере дальше», – сказал Желиба.

«Белорусские власти нормально сотрудничали с этим банком. Факт взаимодействия с ним ни на кого не бросал тень. Поэтому такой вывод звучит несколько удивительно», – считает Желиба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики проводят рейды по частным компаниям. Без политики не обошлось? UDF поинтересовался у экспертов: что могут означать рейды силовиков па частным компаниям.

В среду 30 июня силовики пришли с обыском в парфюмерно-косметическое предприятие «Модум». По словам работников предприятия, их заперли в помещении, а руководство задержали.Неделю назад силовики приходили с обысками в компанию по изготовлению дверей «Юркас», а также офис 21vek.by. Обыски также закончились задержаниями бизнесменов.При этом известно, что «Модум» и «21 век» сотрудничали с Европейским банком реконструкции и развития (ЕАБР).поинтересовался у экспертов: что могут означать рейды силовиков па частным компаниям.Руководитель Научно-исследовательского центра Мизесав комментарииотметил, что обыски в частных компаниях вряд ли могут говорить о чем-то хорошем для страны.По его мнению, власти в очередной раз показали истинное положение бизнеса в стране.Он напомнил, что в Беларуси давно говорится о необходимости четкой регламентации деятельности правоохранительных органов по отношению к бизнесу.Иначе это ведет к «постоянным номенклатурно-силовым разборкам, действию не законов, а понятий, к выживанию из страны бизнеса, основанного на честности и международных стандартах».«Модум» как и 21vek.by сотрудничали с ЕАБР. Стоит ли искать причину обысков в этом? Экономист считает, что нет.Доктор экономических наукв комментарииотметил, что тенденция на силовое решение вопросов в Беларуси продолжается.Несколько лет назад был взят курс на то, чтобы не «кошмарить» бизнес. Почему теперь власти об этом забыли?Складывается впечатление, что никто в Беларуси не может чувствовать себя в безопасности.Как он относится к увязке проблем частных компаний с сотрудничеством с ЕАБР?