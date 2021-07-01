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Лишили работы фельдшера скорой – чемпионку Беларуси по кикбоксингу и муай-тай Анастасию Калашникову

01.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом медик, которая работала на 6-й подстанции СМП, рассказала подписчикам. Менее чем за час ее поддержали сотнями лайков и комментариев поддержки.

Лишили работы фельдшера скорой – чемпионку Беларуси по кикбоксингу и муай-тай Анастасию Калашникову

«В процессе работы я сталкивалась со многими странными вещами. Можно быть каким угодно специалистом…, не выходить на работу по причине запоя или пить на работе…, унижать коллег и орать на всех вокруг, включая администрацию; или писать вымышленные диагнозы….

Но главное быть верным царю, или царь подарит носок. Но мы же все знаем, что в сказке это было хорошо. Потому что Добби, наконец, стал свободным», — написала фельдшер бригады скорой помощи, мировой призер и чемпионка Беларуси по кикбоксингу и муай-тай Анастасия Калашникова.

Лишили работы фельдшера скорой – чемпионку Беларуси по кикбоксингу и муай-тай Анастасию Калашникову

Напомним, в январе девушку задержали у станции метро «Пушкинская», где она оставила цветок в память о Александре Тарайковском. Затем фельдшер была оштрафована по ст. 23.34 на 870 рублей.

 
 
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Об этом медик, которая работала на 6-й подстанции СМП, рассказала подписчикам.
 
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