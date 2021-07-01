Гандбольный тренер Константин Яковлев вышел на свободу после 15-суточного ареста

Главный тренер гандбольного клуба «Витязь» и активист Свободного объединения спортсменов Беларуси Константин Яковлев 1 июля вышел на свободу после 15 суток ареста.



Константин Яковлев. Фото: Instagram.com/hcviciaz_leon

Телефон спортсмена арестован, связаться с ним пока не удалось.

Яковлев был задержан 16 июня. Вечером того дня он собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая, а утром вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. По дороге в Минск машину остановили, Яковлева задержали.

Суд Минского района арестовал Яковлева 18 июня. Тренера обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.