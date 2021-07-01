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Чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт фельдшера

01.07.2021 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фельдшеру 6-й подстанции СМП и чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт, сообщила девушка в своем «Инстаграме».

Чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт фельдшера

«В процессе работы я сталкивалась со многими странными вещами. Можно быть каким угодно специалистом <…>, не выходить на работу по причине запоя или пить на работе <…>, унижать коллег и орать на всех вокруг, включая администрацию; или писать вымышленные диагнозы <…>. Но главное быть верным царю, или царь подарит носок. Но мы же все знаем, что в сказке это было хорошо. Потому что Добби, наконец, стал свободным», — так Анастасия Калашникова прокомментировала произошедшее.

В январе Анастасию задержали около места убийства силовиками протестующего Александра Тарайковского. Фельдшер получила 870 рублей штрафа по ст. 23.34.

 

 

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Фельдшеру 6-й подстанции СМП и чемпионке Беларуси по муай-тай Анастасии Калашниковой не продлили контракт, сообщила девушка в своем «Инстаграме».
 
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