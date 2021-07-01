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ЧП на Мозырской ТЭЦ. Наружу вырвался водяной пар температурой 550°C

01.07.2021 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нештатная ситуация на Мозырской ТЭЦ. Рано утром на электростанции были приостановлены парогенерация и выработка энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП на Мозырской ТЭЦ. Наружу вырвался водяной пар температурой 550°C

Сейчас на предприятии работает специальная комиссия по расследованию инцидента. На данный момент известно, что ЧП произошло в 05:54 из-за разгерметизации паропровода на котле № 1. Водяной пар температурой 550 °C вырвался наружу. К счастью, никто из персонала не пострадал. Возобновить подачу тепла в систему удалось менее чем через час после остановки котлов. На запуск турбины понадобится несколько дней.

ЧП на Мозырской ТЭЦ. Наружу вырвался водяной пар температурой 550°C

Виктор Шкала, директор филиала «Мозырская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»:
В 07:05 мы уже полностью восстановили теплоснабжение Мозырского нефтеперерабатывающего завода, то есть все пары подавались в полных объемах. В принципе, место повреждения уже видно. Пока мы не можем просто ближе подобраться к нему. Ну и начинаются уже восстановительные работы. Будем ориентироваться дня на 3-4 уже с пуском турбоагрегата. А так, в принципе, теплоснабжение и электроснабжение города и нефтеперерабатывающего завода уже ведутся.

ЧП на Мозырской ТЭЦ. Наружу вырвался водяной пар температурой 550°C

ТЭЦ – главный поставщик тепла для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии отметили, что ЧП не оказало значительного влияния на технологические процессы. Предприятие работает в штатном режиме. Объемы электрогенерации ТЭЦ полностью замещены поставками электричества от подстанции 330кВ «Мозырь»

 
 
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Новости Беларуси. Нештатная ситуация на Мозырской ТЭЦ. Рано утром на электростанции были приостановлены парогенерация и выработка энергии, сообщили в программе...
 
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