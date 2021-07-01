|
Контракты на сумму 137 миллионов долларов. Леонид Заяц об итогах Форума регионов для Могилёвской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо еще отметить, что год для стран из-за пандемии был непростым. Но сработали предприятия в тесной связке хорошо. В ковидный период производства не останавливаются и активно осваивают новые электронные способы торговли. Уже работают программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлены более ста отечественных предприятий, присоединяются и другие. Ведь в целом, как подчеркивают обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Обе страны готовы работать на общий результат Союзного государства. И VIII Форум регионов подтвердил это. Площадка уже зарекомендовала себя как еще одна хорошая возможность продемонстрировать тесные взаимоотношения Беларуси и России.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контракты на сумму 137 миллионов долларов. Леонид Заяц об итогах Форума регионов для Могилёвской области
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)