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Владимир Караник: на Российскую Федерацию приходится более 50% экспорта Гродненской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
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Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного...
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