﻿ Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

01.07.2021 14:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России. Президенты двух стран принимают участие в мероприятии в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается укрепление экономического сотрудничества. Потому необходимо и дальше усиленно работать на уровне регионов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, продовольствия.

Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

Это подтверждают и цифры договоренностей в рамках форума: накануне портфель деловой площадки пополнился суммой свыше 70 миллионов долларов. Это соглашения в области нефтехимии, промышленности, строительства, экологии.

Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

Сегодня наша страна поддерживает тесные контакты более с чем 70 регионами России: от Смоленска до Сахалина. Это подчеркнул глава государства. И каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами. Александр Лукашенко встречается с ними лично.

Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти факты и сама практика работы Форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно. Главная отличительная черта таких встреч – содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей, партнеров, представителей братских народов. Плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами.

За семь лет подписаны более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на три миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч. Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что VIII Форум прибавит к ним примерно 800 миллионов.

С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях, о чем говорил президент России, введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чэмпіёнцы Беларусі ў адзінаборствах не працягнулі кантракт на пасадзе фэльчаркі хуткай дапамогі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by