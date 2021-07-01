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Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания завершающегося VIII Форума регионов Беларуси и России. Президенты двух стран принимают участие в мероприятии в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается укрепление экономического сотрудничества. Потому необходимо и дальше усиленно работать на уровне регионов в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, продовольствия.
Это подтверждают и цифры договоренностей в рамках форума: накануне портфель деловой площадки пополнился суммой свыше 70 миллионов долларов. Это соглашения в области нефтехимии, промышленности, строительства, экологии.
Сегодня наша страна поддерживает тесные контакты более с чем 70 регионами России: от Смоленска до Сахалина. Это подчеркнул глава государства. И каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций во главе с российскими губернаторами. Александр Лукашенко встречается с ними лично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За семь лет подписаны более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на три миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч. Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что VIII Форум прибавит к ним примерно 800 миллионов.
С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях, о чем говорил президент России, введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи.
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Александр Лукашенко о Форуме регионов: главная отличительная черта таких встреч – открытый и очень полезный диалог друзей, партнёров
Новости Беларуси. Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом заявил Президент во время пленарного...
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