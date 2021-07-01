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В Гомеле мужчина напал на сотрудниц инспекции по делам несовершеннолетних
Источник материала: БT
Правоохранители пришли проверить многодетную семью, которая состоит на учете как неблагополучная из-за систематичного пьянства родителей. 39-летний отец, ранее судимый за кражу, с порога стал угрожать милиционерам, одну девушку ударил по голове и грозился натравить собаку. Прибыло подкрепление. Дебошир продолжил нападки, но уже на бойцов охраны. К слову, дома находился маленький ребенок, который видел всю картину. Скандалиста утихомирили только наручники. В отношении него возбуждено уголовное дело за насилие в отношении милиционера.
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Правоохранители пришли проверить многодетную семью, которая состоит на учете как неблагополучная из-за систематичного пьянства родителей. 39-летний отец, ранее...
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