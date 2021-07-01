Нацбанк опустил евро: почти до минимума за 10 месяцев

Курс доллара снизился лишь на 0,0004 BYN до 2,5320 BYN/USD.





После введения европейских санкций в понедельник 21 июня курс доллара вырос всего на 0,0167 BYN.





Курс евро упал сразу на 0,0114 BYN до 3,0002 BYN/EUR — минимума за 14 дней.





Напомним, что по итогам торгов 18 июня евро опустился до минимума за 10 месяцев (301 день). Если бы белорусский рубль смог сегодня подорожать к евро ещё на 0,0038 BYN, то отбросил бы его на минимум за 315 дней.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0029 BYN до 3,4736 BYN/100 RUB. За предыдущие три дня сотня российских рублей подешевела на 0,0337 BYN.





Итоги июня на валютном рынке РБ

Белорусскому рублю при помощи Нацбанка удалось достойно завершить первый летний месяц. Курс доллара по итогам месяца незначительно снизился, а на торгах 11 июня он вообще опускался до минимума за 296 дней. Курс евро существенно просел, а на торгах 18 июня он успел упасть до минимума за 301 день.





Уступил белорусский рубль в июне только российскому рублю, который 25 июня подорожал до максимума за 98 дней, но преимущество не удержал.









курс доллара −0,0004 BYN (−0,02%);

курс евро −0,0768 BYN (−2,49%);

курс российского рубля +0,0163 BYN (+0,47%);

корзина валют −0,29%.