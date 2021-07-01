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Командир до сих пор в больнице - новые подробности жесткой посадки вертолета МЧС

01.07.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны подробности аварийной посадки вертолета МЧС в Лунинецком районе

Ранее сообщалось, что 27 июня в Лунинецком районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежавший Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси. 

Вертолет патрулировал пожароопасную обстановку лесного массива, но что-то пошло не так.

В районе деревни Черебасово, что в Лунинецком районе, вертолет ушел в неконтролируемое вращение, произошла авария, сообщило «Медиа-Полесье» по информации телеграм-канала «отВинта/Авиация Беларуси».

Во внештатной ситуации пилоты смогли выровнять вертолет перед самой землей, посадка была жесткой.

В результате командир экипажа вертолета был госпитализирован, летчик-наблюдатель в аварии серьезно не пострадал. Вертолет восстановлению не подлежит.

По неофициальной информации, причиной аварийной посадки Ми-2 под Лунинецем стал отказ техники.

Как ранее сообщали в МЧС, расследованием инцидента занимается специальная комиссия, которой поручено установить все причины и обстоятельства произошедшего.
 
 
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Стали известны подробности аварийной посадки вертолета МЧС в Лунинецком районе
 
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