|
Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии. По случаю знаменательной даты в Пекине состоялись масштабные торжественные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На центральной площади Тяньаньмэнь собрались около 70 тысяч человек. Присутствовали на праздновании и ключевые фигуры высшего руководства страны. Под звуки ста пушечных залпов состоялась церемония поднятия флага. Над площадью пролетели истребители и вертолеты. Перед собравшимися выступил китайский лидер Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Коммунистическая партия Китая – крупнейшая политическая партия в мире. В ее рядах 95 миллионов человек. Поздравление по случаю 100-летия со дня образования партии председателю КНР Си Цзиньпину направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Си Цзиньпин: китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас
Новости Беларуси. Китай отмечает 100-летие со дня образования Коммунистической партии. По случаю знаменательной даты в Пекине состоялись масштабные торжественные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)