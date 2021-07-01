Погода в СНГ: засуха в Армении, грозы в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 500 человек стали жертвами аномальной жары на западе Канады. Воздух прогрелся почти до 50 градусов по Цельсию, это рекорд. Большинство умерших – пенсионеры. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы сегодня с утра плюс 36, в южных регионах до 44 градусов, солнечно. Жара, по прогнозам синоптиков, продержится в Казахстане до конца недели. По всей стране объявлено штормовое предупреждение. Прохладу люди ищут в воде. Купальный сезон в регионе уже начался, и спасатели проводят профилактику. В детских лагерях рассказывают о правилах пляжного отдыха, поведения на воде, а также, как оказать помощь.

«На территории города Алматы 27 водохранилищ, протекает 28 небольших рек. Разрешается купаться только в четырех местах. Там проводятся ежедневно профилактические работы, плюс в выходные и праздничные дни профилактические работы усиливаются», – рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района города Алматы Еркебулан Касенов.

Сегодня в Араратской долине, Вайоцдзоре и Сюнике днем плюс 39, в предгорьях после обеда возможен дождь. Интенсивность ультрафиолетового излучения выше нормы, сохраняется вероятность природных пожаров. Из-за засухи аграрии Армении опасаются за будущий урожай. Жители Ширака перекрыли дорогу с требованием к властям незамедлительно решить вопрос с водой для орошения. Ее дефицит сказывается и на качестве, и на количестве овощей и фруктов.

Июнь становится такой же, как июль 30 лет назад

Что будет дальше?

По юго-западу Беларуси объявили «оранжевый» уровень опасности из-за гроз. Там возможны сильные ливни и град. Однако будет тепло: столбики термометров поднимутся до плюс 30-ти. Благодаря теплой и влажной погоде в Брестской области созрела черника. Сборщиков пока немного, но заготовительные пункты уже работают. Тем, кто хочет отправиться на «тихую охоту», стоит помнить, что в некоторых районах действуют запреты на посещение лесов из-за жары.

Сегодня в Душанбе солнечно, днем воздух раскалится до плюс 39 градусов. В Хатлонской области Таджикистана еще жарче – 42 градуса. Несмотря на это фермеры с утра и до наступления темноты работают в садах. В хозяйствах поспел первый урожай инжира. Ежедневно собирают по 200-300 килограммов смоковницы. Первая партия уже на столичных рынках, килограмм стоит чуть больше доллара.