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Swedbank разблокировал счета белорусского санатория в Друскининкае, он сможет возобновить работу

01.07.2021 14:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Swedbank разблокировал счета находящегося в Друскининкай санатория Belorus, после более чем полугодового перерыва он сможет возобновить деятельность.

"Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность", - сказал в четверг BNS председатель трудового совета санатория Владислав Шаруцкий.

Swedbank разблокировал счета белорусского санатория в Друскининкае, он сможет возобновить работу

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас подтвердил BNS, что был информирован о том, что счета санатория разморожены после того, как из контролирующего его Управления по делам президента Беларуси ушел Виктор Шейман.

По его словам, работники Belorus уже вызваны на работу, и если удастся слаженно возобновить деятельность, то санаторий сможет снова начать предоставление услуг в субботу.

Счета санатория банк Swedbank заморозил в декабре прошлого года, мотивируя введенными Евросоюзом санкциями.

По данным Реестрового центра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению по делам президента Беларуси. Его возглавлял Виктор Шейман, однако в середине июня он ушел в отставку. В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. Шейман был внесен в список санкций ЕС еще 10 лет назад.

 
 
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Swedbank разблокировал счета находящегося в Друскининкай санатория Belorus, после более чем полугодового перерыва он сможет возобновить деятельность. ...
 
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