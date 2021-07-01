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Лукашенко предлагает России наращивать совместные усилия в кибербезопасности

01.07.2021 14:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Беларуси и России следует наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов в четверг.

"Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия - это обеспечение кибербезопасности", - сказал Лукашенко.

Он заметил, что Россия и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернете идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей.

"Это наша общая угроза, которой мы должны научиться эффективно противостоять", - заявил Лукашенко.

 
 
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Беларуси и России следует наращивать совместные усилия в обеспечении кибербезопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном...
 
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