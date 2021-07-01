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Банкам разрешили поднимать ставки по валютным вкладам. Вот, что из этого вышло

01.07.2021 15:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банкам разрешили поднимать ставки по валютным вкладам. Вот, что из этого вышло
Фото: Myfin.by

Напомним, что с 2019 года белорусским коммерческим банкам было рекомендовано ограничить ставки по валютным депозитам по следующим формулам: для доллара – ставка ФРС США плюс 0,5%; для евро – ставка Европейского центрального банка плюс 0,5%; для российского рубля – ставка овернайт плюс 0,5%. Перечислим продукты тех банков, что уже отреагировали на разрешение и повысили ставки по долларовым вкладам сверх максимальных в прошлом 2,3%.

Технобанк

Больше всего долларовых депозитов с максимальными ставками предлагает Технобанк. Вот они:

Депозиты «Великолепная пятерка» и «Наше будущее (безотзывной)»

«Великолепная пятерка» –безотзывной вклад без возможности пополнения. «Наше будущее» – условия такие же, как в «пятерке», но есть возможность пополнять вклад. Этот депозит разрешается пополнять только в первой половине срока.

  • номинальная ставка – 3,50%;
  • срок размещения – 1827 дней (5 лет)/1825 дней для «Наше будущее»;
  • минимальная сумма – $100;
  • действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – $388,14/$387,65 ;
  • эффективная ставка – 3,82%;
  • нет налога на начисленные проценты.

Этот же депозит в евро можно открыть под 3% годовых. Прочие условия такие же, как для доллара. Доход будет ниже, но инфляция в евро обычно меньше, чем у доллара США.

Депозит «Вершина 2.0»

  • номинальная ставка – 3,40%;
  • срок размещения – 1097 дней;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 218,02 $;
  • эффективная ставка – 3,58%;
  • налога нет.

Ставка по этому вкладу в евро – 3%.

Фото: Myfin.by

Интернет–депозит «Накопительный»

  • номинальная ставка – 3,40%;
  • срок размещения – 365 дней;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов;
  • вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

  • доход – 89,36 $;
  • эффективная ставка – 3,39%;
  • налог – 11,65 $.

Ставка в евро – 2,9%.

Интернет–депозит «е–Фурор»

  • номинальная ставка – 3,40%;
  • срок размещения – 735 дней;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов;
  • вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 143,56 $;
  • эффективная ставка – 3,52%;
  • налога нет.

Депозит «Отличный (безотзывной)»

  • номинальная ставка – 3,30%;
  • срок размещения – 367 дней;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 143,56 $;
  • эффективная ставка – 3,52%;
  • налога нет.

Этот же вклад в евро принимают под 2,8%, в российских рублях – 8,2%.

Депозит «Новый (безотзывный)»

  • номинальная ставка – 3,30%;
  • срок размещения – 735 дней;
  • минимальная сумма – 1000 $;
  • действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 139,2 $;
  • эффективная ставка – 3,41%;
  • налога нет.

Ставка для евро – 2,8%.

Фото: Myfin.by

Интернет–депозит «Е–Оптимальный»

  • номинальная ставка – 2,60%;
  • срок размещения – полгода;
  • минимальная сумма – 150 $;
  • действует капитализация процентов;
  • допускаются пополнения;
  • вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

  • доход – 29,38 $;
  • эффективная ставка – 2,61%;
  • налог – 3,85 $.

Ставка для евро – 1,8%.

Депозит «Оптимальный»

  • номинальная ставка – 2,50%;
  • срок размещения – полгода;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 25,11 $;
  • эффективная ставка – 2,51%;
  • налог – 3,26 $.

Ставка по этому вкладу в российских рублях – 6,5%.

Банк БелВЭБ

Этот банк тоже оперативно среагировал на изменение условий. У него меньше депозитов по новым ставкам, но условия весьма интересные.

Депозит «Сберегательный вкл@д USD»

В данном случае мы видим классический безотзывной валютный депозит, с повышенной ставкой.

  • номинальная ставка – от 1,6% до 3,10%;
  • срок размещения – от 35 дней до 2 лет;
  • минимальная сумма – 50 $ при открытии онлайн, 100 $ - при открытии в офисе Банка;
  • действует капитализация процентов;
  • вклад пополняемый;
  • депозит можно оформить онлайн.
Фото: Myfin.by

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 122,30 $;
  • эффективная ставка – 3,14%;
  • налог – 11,53 $

Этот же вклад можно оформить в евро со ставкой от 1,3% до 1,7%, прочие условия одинаковые.

БТА Банк

Депозит «Я стабилен»

  • номинальная ставка – 2,70%;
  • срок размещения – 61 месяц (самый долгосрочный из найденных вкладов);
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов;
  • есть возможность пополнения.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 724,46 $;
  • эффективная ставка – 2,85%;
  • налога нет.

Этот вклад в евро принимается по ставке 1,7% годовых.

Цептер Банк

Депозит «Надёжный»

  • номинальная ставка – 2,50%;
  • срок размещения – 1100 дней (3 года);
  • минимальная сумма – 100 $;
  • вклад пополняемый.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

  • доход – 152,79 $;
  • эффективная ставка – 2,48%;
  • налога нет.

Альфа–Банк

Депозит «Альфа–вклад (безотзывный)»

Ставка варьируется от срока вложения.

  • номинальная ставка – от 1,75 до 2,5%;
  • срок размещения – от 5 месяцев до 55 месяцев;
  • минимальная сумма – 100 $;
  • действует капитализация процентов;
  • допускается пополнение;
  • вклад можно оформить онлайн;
  • возможна пролонгация вклада.
Фото: Myfin.by

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

  • доход – 563,62 $;
  • эффективная ставка – 2,62%;
  • налога нет.

Этот депозит можно также оформить в российских рублях со ставкой до 8%.

Что в итоге?

На отмену верхнего предела по ставкам валютных вкладов банки пока не отреагировали массово. Но уже начали появляется депозиты со ставками в 1,5 раза выше тех, что были всего пару недель назад. И почти наверняка другие банки тоже поднимут ставки по валютным вкладам в ближайшие недели.

Как отреагируют на это вкладчики – скоро увидим. Однако наверняка все будет зависеть больше не от ставок, а от ожиданий людей. По крайней мере пока на рынке валютных вкладов царят панические настроения. За май из банков забрали почти $200 млн.

 
 
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