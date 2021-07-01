Банкам разрешили поднимать ставки по валютным вкладам. Вот, что из этого вышло

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Напомним, что с 2019 года белорусским коммерческим банкам было рекомендовано ограничить ставки по валютным депозитам по следующим формулам: для доллара – ставка ФРС США плюс 0,5%; для евро – ставка Европейского центрального банка плюс 0,5%; для российского рубля – ставка овернайт плюс 0,5%. Перечислим продукты тех банков, что уже отреагировали на разрешение и повысили ставки по долларовым вкладам сверх максимальных в прошлом 2,3%.



Технобанк

Больше всего долларовых депозитов с максимальными ставками предлагает Технобанк . Вот они:

Депозиты «Великолепная пятерка» и «Наше будущее (безотзывной)»

«Великолепная пятерка» –безотзывной вклад без возможности пополнения. «Наше будущее» – условия такие же, как в «пятерке», но есть возможность пополнять вклад. Этот депозит разрешается пополнять только в первой половине срока.

номинальная ставка – 3,50% ;

; срок размещения – 1827 дней (5 лет)/1825 дней для «Наше будущее»;

минимальная сумма – $100;

действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – $388,14/$387,65 ;

эффективная ставка – 3,82%;

нет налога на начисленные проценты.

Этот же депозит в евро можно открыть под 3% годовых. Прочие условия такие же, как для доллара. Доход будет ниже, но инфляция в евро обычно меньше, чем у доллара США.

номинальная ставка – 3,40%;

срок размещения – 1097 дней;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 218,02 $;

эффективная ставка – 3,58%;

налога нет.

Ставка по этому вкладу в евро – 3%.

Фото: Myfin.by

номинальная ставка – 3,40%;

срок размещения – 365 дней;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов;

вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

доход – 89,36 $;

эффективная ставка – 3,39%;

налог – 11,65 $.

Ставка в евро – 2,9%.

номинальная ставка – 3,40%;

срок размещения – 735 дней;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов;

вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 143,56 $;

эффективная ставка – 3,52%;

налога нет.

номинальная ставка – 3,30%;

срок размещения – 367 дней;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 143,56 $;

эффективная ставка – 3,52%;

налога нет.

Этот же вклад в евро принимают под 2,8%, в российских рублях – 8,2%.

номинальная ставка – 3,30%;

срок размещения – 735 дней;

минимальная сумма – 1000 $;

действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 139,2 $;

эффективная ставка – 3,41%;

налога нет.

Ставка для евро – 2,8%.

Фото: Myfin.by

номинальная ставка – 2,60%;

срок размещения – полгода;

минимальная сумма – 150 $;

действует капитализация процентов;

допускаются пополнения;

вклад можно оформить онлайн.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

доход – 29,38 $;

эффективная ставка – 2,61%;

налог – 3,85 $.

Ставка для евро – 1,8%.

номинальная ставка – 2,50%;

срок размещения – полгода;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 25,11 $;

эффективная ставка – 2,51%;

налог – 3,26 $.

Ставка по этому вкладу в российских рублях – 6,5%.

Банк БелВЭБ

Этот банк тоже оперативно среагировал на изменение условий. У него меньше депозитов по новым ставкам, но условия весьма интересные.

Депозит «Сберегательный вкл@д USD»

В данном случае мы видим классический безотзывной валютный депозит, с повышенной ставкой.

номинальная ставка – от 1,6% до 3,10%;

срок размещения – от 35 дней до 2 лет;

минимальная сумма – 50 $ при открытии онлайн, 100 $ - при открытии в офисе Банка;

действует капитализация процентов;

вклад пополняемый;

депозит можно оформить онлайн.

Фото: Myfin.by

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 122,30 $;

эффективная ставка – 3,14%;

налог – 11,53 $

Этот же вклад можно оформить в евро со ставкой от 1,3% до 1,7%, прочие условия одинаковые.

БТА Банк

Депозит «Я стабилен»

номинальная ставка – 2,70%;

срок размещения – 61 месяц (самый долгосрочный из найденных вкладов);

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов;

есть возможность пополнения.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 724,46 $;

эффективная ставка – 2,85%;

налога нет.

Этот вклад в евро принимается по ставке 1,7% годовых.

Цептер Банк

Депозит «Надёжный»

номинальная ставка – 2,50%;

срок размещения – 1100 дней (3 года);

минимальная сумма – 100 $;

вклад пополняемый.

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:

доход – 152,79 $;

эффективная ставка – 2,48%;

налога нет.

Альфа–Банк

Депозит «Альфа–вклад (безотзывный)»

Ставка варьируется от срока вложения.

номинальная ставка – от 1,75 до 2,5%;

срок размещения – от 5 месяцев до 55 месяцев;

минимальная сумма – 100 $;

действует капитализация процентов;

допускается пополнение;

вклад можно оформить онлайн;

возможна пролонгация вклада.

Фото: Myfin.by

Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:

доход – 563,62 $;

эффективная ставка – 2,62%;

налога нет.

Этот депозит можно также оформить в российских рублях со ставкой до 8%.

Что в итоге?

На отмену верхнего предела по ставкам валютных вкладов банки пока не отреагировали массово. Но уже начали появляется депозиты со ставками в 1,5 раза выше тех, что были всего пару недель назад. И почти наверняка другие банки тоже поднимут ставки по валютным вкладам в ближайшие недели.

Как отреагируют на это вкладчики – скоро увидим. Однако наверняка все будет зависеть больше не от ставок, а от ожиданий людей. По крайней мере пока на рынке валютных вкладов царят панические настроения. За май из банков забрали почти $200 млн .