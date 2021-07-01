Банкам разрешили поднимать ставки по валютным вкладам. Вот, что из этого вышло

Напомним, что с 2019 года белорусским коммерческим банкам было рекомендовано ограничить ставки по валютным депозитам по следующим формулам: для доллара – ставка ФРС США плюс 0,5%; для евро – ставка Европейского центрального банка плюс 0,5%; для российского рубля – ставка овернайт плюс 0,5%. Перечислим продукты тех банков, что уже отреагировали на разрешение и повысили ставки по долларовым вкладам сверх максимальных в прошлом 2,3%.
Технобанк
Больше всего долларовых депозитов с максимальными ставками предлагает Технобанк. Вот они:
«Великолепная пятерка» –безотзывной вклад без возможности пополнения. «Наше будущее» – условия такие же, как в «пятерке», но есть возможность пополнять вклад. Этот депозит разрешается пополнять только в первой половине срока.
номинальная ставка – 3,50%;
срок размещения – 1827 дней (5 лет)/1825 дней для «Наше будущее»;
минимальная сумма – $100;
действует капитализация процентов.
Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок:
доход – $388,14/$387,65 ;
эффективная ставка – 3,82%;
нет налога на начисленные проценты.
Этот же депозит в евро можно открыть под 3% годовых. Прочие условия такие же, как для доллара. Доход будет ниже, но инфляция в евро обычно меньше, чем у доллара США.
Расчет для вложения 2 000 $ на максимальный срок с пополнением по 100 $:
доход – 563,62 $;
эффективная ставка – 2,62%;
налога нет.
Этот депозит можно также оформить в российских рублях со ставкой до 8%.
Что в итоге?
На отмену верхнего предела по ставкам валютных вкладов банки пока не отреагировали массово. Но уже начали появляется депозиты со ставками в 1,5 раза выше тех, что были всего пару недель назад. И почти наверняка другие банки тоже поднимут ставки по валютным вкладам в ближайшие недели.
Как отреагируют на это вкладчики – скоро увидим. Однако наверняка все будет зависеть больше не от ставок, а от ожиданий людей. По крайней мере пока на рынке валютных вкладов царят панические настроения. За май из банков забрали почти $200 млн.