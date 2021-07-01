ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Источник: БФФ намерена организовать в Казани сентябрьские домашние матчи сборной Беларуси с Уэльсом и Бельгией

01.07.2021 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает издание "Бизнес Online", на Казань обратили внимание не только в "Торпедо"-БелАЗ, которое организует здесь домашний поединок еврокубка с "Копенгагеном", но и Белорусская федерация футбола.



БФФ намерена провести в Казани игры квалификации к чемпионату мира-2022. Сейчас речь идет о домашних встречах против сборных Уэльса и Бельгии, которые должны состояться 5 и 9 сентября соответственно.

Приезд обеих сборных станет для Казани настоящим подарком. Уэльс вышел в плей-офф чемпионата Европы-2020, там выступает игрок "Реала" Гарет Бейл. Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА и считается одним из главных фаворитов нынешнего Евро. В ее составе такие звезды, как Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку и Эден Азар.

Вот только для проведения игр сборных и клубов в еврокубках арену нужно лицензировать. По нынешним требованиям стадион должен получить четвертую категорию, главному пункту которого — наличию не менее 8 тысяч зрительских мест — стадион "Центральный" уже соответствует. Другие важные критерии — размер поля, качество света и квадратура отдельных помещений для VIP-зрителей, вещателей и журналистов — тоже выполнены, а значит больших работ по подготовке к играм не потребуется.

Стадион "Центральный" принимал матчи "Рубина" в Лиге чемпионов, а также организовывал игру сборной России против Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2014. На арене тренировались участники чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, в том числе сборная Франции.

"Нам интересно провести такие статусные игры на Центральном стадионе. Сборные тут не играли с 2013 года. Сейчас анализируем, все что нужно сделать с нашей стороны для получения необходимых лицензий от УЕФА. Видим, что неразрешимых задач пока не стоит. Будем стараться принять сборную Беларуси — братской нам страны — в Казани. Это честь для нас", — заявил директор арены Ильгиз Фахриев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает издание "Бизнес Online", на Казань обратили внимание не только в "Торпедо"-БелАЗ, которое организует здесь домашний поединок еврокубка с "Копенгагеном", но...
 
Новости дня
Новости разные
 
З фельчаркай хуткай дапамогі Анастасіяй Калашнікавай не працягнулі кантракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by