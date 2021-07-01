ЧП на Мозырской ТЭЦ - разорвало паропровод котла

TUT.ВY читатели, в 6.10 утра на Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла. Работа станции была полностью остановлена. Как сообщиличитатели, в 6.10 утра на Мозырской ТЭЦ разорвало паропровод котла. Работа станции была полностью остановлена.





подтвердил произошедшее. По его словам, произошла разгерметизация паропровода на котле № 1. Директор предприятия в эфире СТВпроизошедшее. По его словам, произошла разгерметизация паропровода на котле № 1.





— Водяной пар температурой 550 °C вырвался наружу. К счастью, никто из персонала не пострадал. Возобновить подачу тепла в систему удалось менее чем через час после остановки котлов. На запуск турбины понадобится несколько дней.





ТЭЦ — главный поставщик тепла для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии заверяют, что ЧП не оказало значительного влияния на технологические процессы, Мозырский НПЗ работает в штатном режиме.