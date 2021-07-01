Музей Якуба Коласа откроет выставку, посвященную без вести пропавшему в годы войны сыну белорусского классика

Источник материала: Смартпресс

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 2 июля представит фотоснимки, письма и документы Юрия Мицкевича — среднего сына белорусского классика. Молодой человек бесследно пропал на фронте в начале Великой отечественной войны.







Поэт Микола Метлицкий посвятил его трагической судьбе поэму "Апалены золак. Вяртанне Юркі Міцкевіча". Сам Якуб Колас передал переживания о пропавшем сыне в произведении "Рыбакова хата", сделал его прототипом одного из персонажей в рассказе "Туда, на Неман!", а также упоминал о нем в поэме "Міхасёвы прыгоды".

Георгий (Юрий) Мицкевич родился 1-го мая 1917-го года в Перми. Там во время Первой мировой войны находилась семья Якуба Коласа. Закончил географический факультет БГУ. В 1940-м году молодой человек проходил военную службу под Белостоком. В начале Великой отечественной войны участвовал в освобождении Смоленска. Погиб предположительно в боях под Вязьмой осенью 1941-го года.

Старший сын Якуба Коласа Данила Мицкевич преподавал на химическом факультете БГУ, был его деканом, учёным секретарём в Институте химии Академии наук БССР. После смерти отца стал первым директором его мемориального музея. Младший сын Михась Мицкевич долгое время работал в физико-техническом институте Национальной академии наук Беларуси, получил звание доктора технических наук, подготовил более 150 научных работ в области обработки металлов. Оба сына на протяжении своей жизни занимались сохранением литературного наследия отца.