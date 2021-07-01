ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Музей Якуба Коласа откроет выставку, посвященную без вести пропавшему в годы войны сыну белорусского классика

01.07.2021 15:23 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 2 июля представит фотоснимки, письма и документы Юрия Мицкевича — среднего сына белорусского классика. Молодой человек бесследно пропал на фронте в начале Великой отечественной войны.

Музей Якуба Коласа откроет выставку, посвященную без вести пропавшему в годы войны сыну белорусского классика

Поэт Микола Метлицкий посвятил его трагической судьбе поэму "Апалены золак. Вяртанне Юркі Міцкевіча". Сам Якуб Колас передал переживания о пропавшем сыне в произведении "Рыбакова хата", сделал его прототипом одного из персонажей в рассказе "Туда, на Неман!", а также упоминал о нем в поэме "Міхасёвы прыгоды".

Георгий (Юрий) Мицкевич родился 1-го мая 1917-го года в Перми. Там во время Первой мировой войны находилась семья Якуба Коласа. Закончил географический факультет БГУ. В 1940-м году молодой человек проходил военную службу под Белостоком. В начале Великой отечественной войны участвовал в освобождении Смоленска. Погиб предположительно в боях под Вязьмой осенью 1941-го года.

Старший сын Якуба Коласа Данила Мицкевич  преподавал на химическом факультете БГУ, был его деканом, учёным секретарём в Институте химии Академии наук БССР. После смерти отца стал первым директором его мемориального музея. Младший сын Михась Мицкевич долгое время работал в физико-техническом институте Национальной академии наук Беларуси, получил звание доктора технических наук, подготовил более 150 научных работ в области обработки металлов. Оба сына на протяжении своей жизни занимались сохранением литературного наследия отца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 2 июля представит фотоснимки, письма и документы Юрия Мицкевича — среднего сына белорусского классика. Молодой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by