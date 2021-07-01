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На Мозырской ТЭЦ из-за ЧП была остановлена выработка электроэнергии

01.07.2021 15:23 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Утром 1 июля на Мозырской ТЭЦ была приостановлена парогенерация и выработка энергии, сообщает телеканал СТВ.

"Сейчас на предприятии работает специальная комиссия по расследованию инцидента. На данный момент известно, что ЧП произошло в 05:54 из-за разгерметизации паропровода на котле № 1. Водяной пар температурой 550 °C вырвался наружу", - информирует телеканал.

Никто из персонала не пострадал.

На Мозырской ТЭЦ из-за ЧП была остановлена выработка электроэнергии

Возобновить подачу тепла в систему удалось менее чем через час после остановки котлов. На запуск турбины понадобится несколько дней.

Директор филиала "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" Виктор Шкала уточнил, что "в 07:05 мы уже полностью восстановили теплоснабжение Мозырского нефтеперерабатывающего завода, то есть все пары подавались в полных объемах".

"В принципе, место повреждения уже видно. Пока мы не можем просто ближе подобраться к нему. Ну и начинаются уже восстановительные работы. Будем ориентироваться дня на 3-4 уже с пуском турбоагрегата. А так, в принципе, теплоснабжение и электроснабжение города и нефтеперерабатывающего завода уже ведутся", - сказал он.

 
 
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Утром 1 июля на Мозырской ТЭЦ была приостановлена парогенерация и выработка энергии, сообщает телеканал СТВ. "Сейчас на предприятии работает...
 
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