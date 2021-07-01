Эксперт Максим Зверинский о том, зачем Беларуси ЕАЭС, если торговля в минусе, а жители уезжают в Евросоюз

Источник материала: Смартпресс

ЕАЭС стал преемником ЕврАзЭС в 2015 году и с тех пор, по идее, государства-участники должны получать еще больше выгоды от членства в союзе, взаимного сотрудничества и снятия барьеров. Экономический аналитик Максим Зверинский в Смартэфире в цифрах рассказал, какие “достижения” есть у Беларуси, и они, мягко говоря, впечатляют, особенно в сравнении с показателями в отношении Евросоюза, от сотрудничества с которым страна в последнее время открещивается.







Во-первых, Беларусь имеет хроническое отрицательное сальдо по торговому обороту в ЕАЭС. “Например, с 2015 года накопленное отрицательное сальдо составило минус $35 млрд. А с 2000 года - минус $128 млрд. Это значит, что Беларусь продала на $128 млрд. меньше, чем закупила”, - привел цифры эксперт.

Исключительную роль в этой ситуации играет Россия, подчеркнул Зверинский, на которую приходится большая часть товарооборота. “В то время как торговля с Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном имеет хроническое положительное сальдо, но на них приходится лишь 3% товарооборота”, - отметил аналитик.

“Фактически Беларусь выступает магазином, где Россия успешно продает свои товары, но не покупает белорусское”, - резюмировал Зверинский.

Во-вторых, белорусский экспорт в страны ЕС растет быстрее, чем в ЕАЭС и Китай. Что касается стран ЕС: “Например, рост белорусского экспорта в Венгрию с 2015 по 2020 гг. составил 61%, в Польшу - 63%, в Ирландию - 78%, в Данию - 1082%, а в Португалию - 1500%. В то же время с Люксембургом - минус 50%, в Голландию - 40%, Италию - 30%”.

В то же время рост белорусского экспорта в Казахстан составил 42%, в Кыргызстан - 20%, в Армению - 107%, в Россию - 20%. “При этом в денежном выражении в 2020 году экспорт в Польшу перекрыл экспорт в Казахстан, Армению и Кыргызстан вместе взятые: $1 млрд 250 млн против $871 млн ”, - резюмировал Зверинский.

Есть и данные по экспорту в Китай и США. “Я в последнее время много слышу о развороте на восток, что Китай всех спасет. Так вот: спад экспорта (белорусского - Смартпресс) в Китай с 2015 по 2020 гг. составил 4%, при этом экспорт в США вырос на 62%”.

В-третьих, несмотря на то, что ЕАЭС декларирует для жителей “пятерки” равные права на работу, получение пенсии и свободу передвижения, белорусы для жизни и работы выбирают противоположное направление - страны Евросоюза. Например, показательно, что с 2014 года уровень миграции белорусов в Польшу выро в 3,5 раза, с 2015 по 2020 гг. количество белорусов с видом на жительство увеличилось на 129%, а белорусских студентов в Польше - на 59%, привел пример Максим Зверинский.

При этом, отметил Зверинский, белорусы - на 2-ом месте по миграции в Литву, с 2015 количество белорусских мигрантов в эту страну выросло в 12 раз.

Для сравнения уровень миграции в Кыргызстан - 0% в 2018-2019 гг., по Армении - цифры незначительные. “Основные потоки проходят с Россией, количество мигрантов с 2015 по 2019 гг. увеличилось до 18,5 тыс. человек. Но если посмотрим на чистый отток (разница между уехавшими и вернувшимися обратно - Смартпресс) - в Литву он выше (7 тыс. 220 человек, а в Россию - 6 тыс. 280 человек)”.

“Несмотря на то, что в ЕАЭС обеспечивается свобода передвижения рабочей силы, чистый отток в страны ЕС, где границы и визы, оказался выше, чем в Россию, где границ нет”, - подытожил эксперт.

Должно же быть хоть что-то? Действительно, в “достижения” можно записать то, что Беларусь живет на кредиты Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Им принадлежит ведущая роль в финансировании проектов в Беларуси.

“Беларусь реализует около 40 проектов на кредиты Евразийского банка на общую сумму более $2 млрд. Это 20% от общего инвестпортфеля банка. А на деньги Евразийского фонда (Евразийского фонда стабилизации и развития, ЕФСР - Смартпресс) сейчас реализуется 3 проекта на $4,9 млрд”, - добавил Зверинский.

Эксперт привел примеры: 90 млн евро в 2019 г. и 360 млн евро в 2020 году Евразийский банк предоставил “Беларуськалию”, с 2010 года на кредит финансируется строительство Полоцкой ГЭС, в 2019 “Белгазпромбанк” получил кредит 10 млн евро на развитие среднего и малого бизнеса в Беларуси.

Что касается Евразийского фонда, с 2016 по 2018 годы Беларусь получила кредит на $2 млрд под 4,06%, а в 2020 году - $500 млн на поддержку госбюджета.