Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

medicina.ua

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали сок, улучшающий работу сердца Он естественным образом повышает мышечный кровоток на целых 38%.

Свекольный сок – естественный источник нитратов. После преобразования в организме данные вещества расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровоток. В эксперименте с мужчинами, употреблявшими свекольный сок, ученые увидели, что он облегчает расширение сосудов, а сердце потребляет меньше кислорода во время упражнений.По мнению авторов исследования, свекольный сок может быть рекомендован как пищевая добавка, которая улучшает поступление кислорода в мышцы и снижает нагрузку на сердце при занятиях спортом. В итоге человек может дольше тренироваться до наступления усталости.Известно, что в состав свеклы входит соль азотной кислоты. Именно этот компонент и улучшает кровоток в скелетной мускулатуре. 70 мл свекольного сока содержат столько же азотной кислоты, сколько ее содержится в 100 г шпината. Попадая в организм, азотная кислота превращается в окись азота, которая расширяет сосуды. Американцы подсчитали, что свекольный сок повышает мышечный кровоток на целых 38%.