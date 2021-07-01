ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали сок, улучшающий работу сердца

01.07.2021 15:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Медики назвали сок, улучшающий работу сердца
Иллюстративное фото
Регулярное употребление свекольного сока оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему во время тренировок и увеличивает выносливость. Ученые сообщают, что здоровые мужчины, которые пили свекольный сок в течение 15 дней, имели более низкое кровяное давление и более расширенные сосуды в период отдыха и физической активности, сообщает medicina.ua.

Свекольный сок – естественный источник нитратов. После преобразования в организме данные вещества расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровоток. В эксперименте с мужчинами, употреблявшими свекольный сок, ученые увидели, что он облегчает расширение сосудов, а сердце потребляет меньше кислорода во время упражнений.

По мнению авторов исследования, свекольный сок может быть рекомендован как пищевая добавка, которая улучшает поступление кислорода в мышцы и снижает нагрузку на сердце при занятиях спортом. В итоге человек может дольше тренироваться до наступления усталости.

Известно, что в состав свеклы входит соль азотной кислоты. Именно этот компонент и улучшает кровоток в скелетной мускулатуре. 70 мл свекольного сока содержат столько же азотной кислоты, сколько ее содержится в 100 г шпината. Попадая в организм, азотная кислота превращается в окись азота, которая расширяет сосуды. Американцы подсчитали, что свекольный сок повышает мышечный кровоток на целых 38%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он естественным образом повышает мышечный кровоток на целых 38%.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Раблю, што магу». Як беларуска крыкам і дэкальтэ дапамагае рэпрэсаваным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by