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Еще один человек погиб на работе
Источник материала: Навiны
Очередной случай на предприятии зафиксирован на территории Беларуси.
По информации МЧС, происшествие случилось накануне вечером в деревне Букча (Лельчицкий район) на территории молочно-товарной фермы ОАО «Приболовичи».
Звонившие сообщили в дежурную часть, что во время ремонтных работ по ремонту задвижки трубопровода на дне технологического колодца (глубина 3 метра, диаметр 1 метр) потерял сознание 53-летний работник хозяйства.
Прибывшие к месту вызова спасатели извлекли из колодца тело мужчины.
По данному факту проводиться проверка.
Ранее сообщалось, что на территории Минского завода автоматических линий
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Очередной случай на предприятии зафиксирован на территории Беларуси.
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