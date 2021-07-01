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Украинская Рада переименовала поселок Новгородское в Нью-Йорк

01.07.2021 15:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 12-тысячного поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.

Украинская Рада переименовала поселок Новгородское в Нью-Йорк

За соответствующий документ проголосовал 301 народный депутат, передает «Новое время».

Переименование Новгородского инициировали местные жители, которые выступили за возвращения населенному пункту его исторического названия.

 
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Верховная Рада приняла постановление о переименовании 12-тысячного поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.
 
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