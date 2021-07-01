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Украинская Рада переименовала поселок Новгородское в Нью-Йорк
Источник материала: Навiны
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 12-тысячного поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.
За соответствующий документ проголосовал 301 народный депутат, передает
Переименование Новгородского инициировали местные жители, которые выступили за возвращения населенному пункту его исторического названия.
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Верховная Рада приняла постановление о переименовании 12-тысячного поселка городского типа Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области в Нью-Йорк.
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