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Жителя Столинского района ждет суд за убийство пенсионерки

01.07.2021 15:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью пенсионерки в Столинском районе. Такая информация опубликована на официальном сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Тело 71-летней женщины вечером 1 января нашел сын, который пришел ее проведать. Следователь и специалисты Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления. На теле погибшей были множественные телесные повреждения.

Подозреваемого задержали в течение суток. Им оказался 18-летний местный житель. Выяснилось, что накануне днем он пришел в гости к пенсионерке. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина стала предъявлять претензии из-за того, что парень звонил с ее домашнего телефона на мобильный своим родственникам. Разозленный этим молодой человек взял кочергу и стал бить хозяйку, еще несколько раз ударил и поленом.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Женщине было нанесено не менее 10 ударов. Судебная дактилоскопическая экспертиза установила совпадение изъятого с места происшествия следа пальца руки с отпечатком обвиняемого. Кроме того проведены три судебно-биологических и семь генетических экспертиз, в результате которых получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом преступления.

Действия молодого человека квалифицированы по п.п.2, 6, ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого лица с особой жестокостью) УК. Он находится под стражей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Тело 71-летней женщины вечером 1 января нашел сын, который пришел ее проведать.
 
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