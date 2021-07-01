Пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану на границе с Литвой

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Ночью 29 июня в районе деревни Субботники Ивьевского района пограничный наряд обнаружил летательный аппарат, выполняющий полет вблизи белорусско-литовской границы на высоте около 100 м. В ходе преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Это позволило определить факт дистанционного управления летательным аппаратом. С целью недопущения нарушения использования воздушного пространства Беларуси военнослужащими предприняты все меры для принудительной посадки беспилотного мотопараплана, в том числе был открыт огонь из табельного оружия", - рассказали в ГПК.





Предварительный осмотр показал кустарное производство конструкции, а дистанционное управление - на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Беларуси. Госпогранкомитет предупреждает, что использование летательных аппаратов в пограничной полосе запрещено, а пограничники вправе применять оружие для предотвращения нарушения государственной границы нашей страны", - отметили в ГПК.-0-











