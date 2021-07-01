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Перелезающих через забор нелегалов на беларуско-литовской границе сняли на видео

01.07.2021 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Друскининкайском муниципалитете, а также в Варенском, Шальчининкском и Швенченском районах пограничники задержали еще 5 групп нелегальных мигрантов и одного человека, который перешел границу нелегально в одиночку.


В среду до обеда пограничники Друскининкайского муниципалитета у деревни Швяндубре с помощью видеокамер зафиксировали 4 нелегалов. Нелегальные мигранты перелезли через забор и побежали на территорию Литвы.

Пограничники окружили эту территорию. В операции участвовали и кинологи с собаками. У дороги на КПП Друскининай - Райгардас нарушители были задержаны. Документов у них не было, все попросили убежища в Литве. Трое представились гражданами Камеруна, один - Мали. 



После полудня пограничники Друскининкайского муниципалитета задержали нарушителя-одиночку. Им оказался гражданин Беларуси. Он незаконно перешел границу у деревни Латяжерис и тоже попросил убежища. 

Почти в то же время в Шальчининкском районе у деревни Пагинай были задержаны 10 нелегальных мигрантов, все они были без документов и представились гражданами Ирака. Мигранты попросили убежища в Литве. 

В среду вечером нелегальных мигрантов у деревни Рамонянай (Евенченский район) задержали вильнюсские пограничники. Это были шесть человек, все без документов, они представились гражданами Ирака и попросили убежища в Литве. 

В ночь на четверг в Шальчининкском районе у деревни Крунишкяй пограничники задержали еще 4 нелегальных мигрантов, у которых не было документов. Они сказали, что являются гражданами Ирака и попросили убежища в Литве. 

В четверг утром 11 нелегалов задержаны у деревни Казюконяй (Варенский район). По предварительным данным, документов у них не было. 

Всех мигрантов проверяют на COVID-19, до получения результатов их изолируют. 

Всего в этом году в Литве задержаны 672 нелегальных мигранта, которые пришли из Беларуси (в 8 раз больше, чем в 2020 году).
 
 
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В Друскининкайском муниципалитете, а также в Варенском, Шальчининкском и Швенченском районах пограничники задержали еще 5 групп нелегальных мигрантов и одного...
 
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