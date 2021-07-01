Какую культурно-развлекательную программу подготовили для минчан 3 июля?

Источник материала: ОНТ

Салют, Хор Турецкого и традиционный патриотический проект! Уже в эту субботу Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День Независимости.

Готовится большая культурно-развлекательная афиша. В ней 118 программ районного, городского и республиканского масштабов. Праздновать будут и регионы, и столица. В Минске главные локации – площадки возле Дворца спорта и в Верхнем городе.

А возле стелы «Минск – город-герой» голоса белорусов сольются в едином гимне, это акция уже не один год объединяет разные поколения, наполняет чувством гордости за свое государство и народ.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома: «Около стелы «Минск — город-герой» пройдут мероприятия уже более республиканского масштаба. С 18:00 будет выступление российского коллектива – это «Хор Турецкого». И в 21:00 пройдет мероприятие «Споем гимн вместе», где примут участие наши как народные коллективы, так и заслуженные артисты Республики Беларусь».

В местах гуляний развернут мобильные торговые точки. Блюда предложат на разный вкус – от традиционной белорусской кухни до деликатесов и экочипсов.

А завершится праздничная программа ярким фейерверком – залпы раздадутся сразу из шести точек города – парков Победы, Павлова, Чавеса, на площадках у «Чижовка-Арены» и возле Национальной библиотеки, а также на набережной водохранилища Дрозды.

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