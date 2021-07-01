ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какую культурно-развлекательную программу подготовили для минчан 3 июля?

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какую культурно-развлекательную программу подготовили для минчан 3 июля?

Салют, Хор Турецкого и традиционный патриотический проект! Уже в эту субботу Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День Независимости.  

Готовится большая культурно-развлекательная афиша. В ней 118 программ  районного, городского и республиканского масштабов. Праздновать будут и регионы, и столица. В Минске главные локации – площадки возле Дворца спорта и в Верхнем городе. 

А возле стелы «Минск – город-герой» голоса белорусов сольются в едином гимне, это акция уже не один год объединяет разные поколения, наполняет чувством гордости за свое государство и народ. 

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома: «Около стелы «Минск — город-герой» пройдут мероприятия уже более республиканского масштаба. С 18:00 будет выступление российского коллектива – это «Хор Турецкого».  И в 21:00 пройдет мероприятие «Споем гимн вместе», где примут участие наши как народные коллективы, так и заслуженные артисты Республики Беларусь».

В местах гуляний развернут мобильные торговые точки. Блюда предложат на разный вкус – от традиционной белорусской кухни до деликатесов и экочипсов. 

А завершится праздничная программа ярким фейерверком – залпы раздадутся сразу из шести точек города – парков Победы, Павлова, Чавеса, на площадках у «Чижовка-Арены» и возле Национальной библиотеки, а также на набережной водохранилища Дрозды.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Салют, Хор Турецкого и традиционный патриотический проект! Уже в эту субботу Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День Независимости.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В космосе заметили "скоростное шоссе" для галактик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by