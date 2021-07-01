﻿ «Это какое-то безумие!» Пара на своей свадьбе сэкономила на еде, а потом заставила гостей мыть посуду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это какое-то безумие!» Пара на своей свадьбе сэкономила на еде, а потом заставила гостей мыть посуду

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Это какое-то безумие!» Пара на своей свадьбе сэкономила на еде, а потом заставила гостей мыть посуду

Историю о неприятной свадьбе опубликовал ridus.ru

Пользовательницу Reddit пригласили на свадьбу в роскошное место. Но, как оказалось, жених и невеста потратили слишком много денег на аренду помещения и платье, поэтому решили мероприятие самообслуживать.

Сначала все заметили, что на торжестве слишком мало еды. Один из друзей молодоженов согласился приготовить угощения. Для этого купили самые дорогие продукты. Закуски выглядели аппетитно, но их хватило только на три четверти гостей – остальные остались голодными. 

Через несколько часов подружка невесты подошла к гостям и попросила их пройти на кухню. Там были горы грязной посуды. Девушка сказала, что все это нужно вымыть, потому что для уборки никого не наняли.

Пользователей Reddit возмутил экономный праздник: «Это какое-то безумие. Представьте, что вы пригласили кучу людей, а затем имели наглость сказать им, что четверть из них останется голодной», «Я бы отказался мыть посуду и сразу же ушел», «Жуткая история. Я бы с парой после такого не общался», «Отвратительный поступок. Могли бы и сами посуду помыть, раз уж на то пошло, причем тут гости», – писали они. 

Фото: depositphotos.com

 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историю о неприятной свадьбе опубликовал ridus.ru Пользовательницу Reddit пригласили на свадьбу в роскошное место. Но, как оказалось, жених и невеста потратили слишком...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заинтегрировавшиеся: Лукашенко предложил подготовить стратегию интеграции до 2030 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by