«Это какое-то безумие!» Пара на своей свадьбе сэкономила на еде, а потом заставила гостей мыть посуду

Источник материала: ОНТ

Историю о неприятной свадьбе опубликовал ridus.ru

Пользовательницу Reddit пригласили на свадьбу в роскошное место. Но, как оказалось, жених и невеста потратили слишком много денег на аренду помещения и платье, поэтому решили мероприятие самообслуживать.

Сначала все заметили, что на торжестве слишком мало еды. Один из друзей молодоженов согласился приготовить угощения. Для этого купили самые дорогие продукты. Закуски выглядели аппетитно, но их хватило только на три четверти гостей – остальные остались голодными.

Через несколько часов подружка невесты подошла к гостям и попросила их пройти на кухню. Там были горы грязной посуды. Девушка сказала, что все это нужно вымыть, потому что для уборки никого не наняли.

Пользователей Reddit возмутил экономный праздник: «Это какое-то безумие. Представьте, что вы пригласили кучу людей, а затем имели наглость сказать им, что четверть из них останется голодной», «Я бы отказался мыть посуду и сразу же ушел», «Жуткая история. Я бы с парой после такого не общался», «Отвратительный поступок. Могли бы и сами посуду помыть, раз уж на то пошло, причем тут гости», – писали они.

Фото: depositphotos.com









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