Как избавиться от головной боли без лекарств: простые способы. Сохраняйте!

Источник материала: ОНТ

Для борьбы с головной болью не обязательно пить таблетки. Дискомфорт можно устранить и с помощью продуктов. Портал Delish составил их список на основе научных исследований.

Первыми в перечне идут шпинат и капуста. В них много магния и фолиевой кислоты. Также с головной болью помогают справиться продукты, в которых есть полиненасыщенные Омега-3 жирные кислоты. Например, лосось или авокадо.

В списке есть и грибы – они содержат рибофлавин, который необходим при частых мигренях. В сладком картофеле есть витамины В2, В6, С, калий, марганец, бета-каротин. Все эти элементы уменьшают воспалительный процесс. Похожий эффект у свеклы. Кроме этого, из овощей специалисты рекомендуют брокколи.

Бороться с мигренями помогает и кофе. Однако важно помнить, что в день следует употреблять не более 100 миллиграммов кофеина.

ФОТО: pixabay

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