Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах

Источник материала: ОНТ

Истребитель бельгийских ВВС F-16 врезался в здание на авиабазе, расположенной на севере страны. Об этом со ссылкой на данные агентства Belga сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 1 июня. В результате падения самолета пострадали как минимум два человека, включая пилота истребителя.

Инцидент прокомментировало Министерство обороны Бельгии, где отметили, что более подробная информация о причинах и обстоятельствах крушения станет доступна в ближайшее время.

Фото: Freepik

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