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Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах
Источник материала: ОНТ
Истребитель бельгийских ВВС F-16 врезался в здание на авиабазе, расположенной на севере страны. Об этом со ссылкой на данные агентства Belga
Инцидент произошел утром 1 июня. В результате падения самолета пострадали как минимум два человека, включая пилота истребителя.
Инцидент прокомментировало Министерство обороны Бельгии, где отметили, что более подробная информация о причинах и обстоятельствах крушения станет доступна в ближайшее время.
Фото: Freepik
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Истребитель бельгийских ВВС F-16 врезался в здание на авиабазе, расположенной на севере страны. Об этом со ссылкой на данные агентства Belga сообщает ТАСС. Инцидент...
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