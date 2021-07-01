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Кот устроил разборки с соседом и заставил хохотать всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Смешное видео опубликовал
В ролике кот устроил дистанционную разборку с пушистым из соседней квартиры. Их попытки достать друг до друга лапами выглядят забавно.
Видео в TikTok набрало более 3 млн просмотров. А конфликт соседей заставил пользователей соцсетей хохотать: «Лол, из-за Мурки дерутся! 100% информация», «Ха-ха, эпичное сражение», «Вот бы все конфликты были такие», «Даже коты дерутся, соблюдая социальное дистанцирование! Ответственные», – писали комментаторы.
Фото:
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Смешное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот устроил дистанционную разборку с пушистым из соседней квартиры. Их попытки достать друг до друга лапами выглядят...
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