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Кот устроил разборки с соседом и заставил хохотать всех (ВИДЕО)

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот устроил разборки с соседом и заставил хохотать всех (ВИДЕО)

Смешное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот устроил дистанционную разборку с пушистым из соседней квартиры. Их попытки достать друг до друга лапами выглядят забавно.


Видео в TikTok набрало более 3 млн просмотров. А конфликт соседей заставил пользователей соцсетей хохотать: «Лол, из-за Мурки дерутся! 100% информация», «Ха-ха, эпичное сражение», «Вот бы все конфликты были такие», «Даже коты дерутся, соблюдая социальное дистанцирование! Ответственные», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Смешное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот устроил дистанционную разборку с пушистым из соседней квартиры. Их попытки достать друг до друга лапами выглядят...
 
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