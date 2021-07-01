В Ивановском районе парень спас тонущих детей, но сам погиб

Источник материала: ОНТ

Вечером 30 июня погиб 22-летний мужчина, спасая детей, которые тонули в реке Ясельде в Ивановском районе, сообщили в Следственном комитете.

Местный житель пас коров. К нему пришла супруга с двумя маленькими племянницами. Они решили искупаться.

Следственный комитет проводит проверку.

ФОТО: БЕЛТА





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