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В Ивановском районе парень спас тонущих детей, но сам погиб
Источник материала: ОНТ
Вечером 30 июня погиб 22-летний мужчина, спасая детей, которые тонули в реке Ясельде в Ивановском районе, сообщили в Следственном комитете.
Местный житель пас коров. К нему пришла супруга с двумя маленькими племянницами. Они решили искупаться.
Следственный комитет проводит проверку.
ФОТО: БЕЛТА
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Вечером 30 июня погиб 22-летний мужчина, спасая детей, которые тонули в реке Ясельде в Ивановском районе, сообщили в Следственном комитете. Местный житель пас коров. К...
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