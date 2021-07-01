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Как не вырастить из ребенка транжиру и сформировать у него полезные финансовые привычки? Психолога дал эффективные советы
Источник материала: ОНТ
Ученые выяснили, что основные финансовые привычки формируются у детей уже с 7 лет. Задача родителя – научить ребенка адекватному отношению к деньгам: он должен понимать, что их придется зарабатывать и с умом тратить. Особенно остро вопрос карманных денег стоит летом, когда мороженое и аттракционы – приличная статья расходов.
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Как не вырастить из ребенка транжиру и сформировать у него полезные финансовые привычки? Психолога дал эффективные советы
Ученые выяснили, что основные финансовые привычки формируются у детей уже с 7 лет. Задача родителя – научить ребенка адекватному отношению к деньгам: он должен...
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