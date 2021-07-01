Как не вырастить из ребенка транжиру и сформировать у него полезные финансовые привычки? Психолога дал эффективные советы

Источник материала: ОНТ

Ученые выяснили, что основные финансовые привычки формируются у детей уже с 7 лет. Задача родителя – научить ребенка адекватному отношению к деньгам: он должен понимать, что их придется зарабатывать и с умом тратить. Особенно остро вопрос карманных денег стоит летом, когда мороженое и аттракционы – приличная статья расходов.

О том, как не вырастить из ребенка транжиру, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказывает психолог Павел Зыгмантович. Смотрите видео:





Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram