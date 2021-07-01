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Для людей с инвалидностью открываются трудовые мастерские в Минске
Источник материала: ОНТ
Специализированные трудовые мастерские для людей, которые имеют инвалидность, открываются в Минске,
Организация мастерских – это часть 9-го этапа Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и одно из мероприятий в рамках проекта «Минск как инклюзивный город в контексте Повестки-2030. Инклюзивная политика труда и занятости».
ФОТО: БЕЛТА
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Специализированные трудовые мастерские для людей, которые имеют инвалидность, открываются в Минске, пишет БЕЛТА со ссылкой на комитет по труду, занятости и...
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