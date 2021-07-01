Гороскоп на 2 июля: приятные сюрпризы у Тельцов, изменения в любви у Близнецов

Источник материала: ОНТ

У Овнов идеальный день для творчества, совершения дорогостоящих покупок и активной работы. Старайтесь не откладывать основные дела на потом.

Тельцы, звезды для вас подготовили приятные сюрпризы. Хорошо отдохните после напряженной работы. Спектакль, фильм или концерт помогут вам отвлечься.

В жизни Близнецов может начаться новый период, наполненный событиями и эмоциями. Возможны серьезные изменения в любви, в финансовой сфере и бизнесе.

У Раков на повестке дня решение имущественных вопросов с родственниками. В работе с документами вам необходимо проявить особую внимательность.

Львам для достижения цели потребуется решительность. Вы особенно заинтересованы в том, что влияет на вашу семейную жизнь. Проведите вечер с любимым человеком в комфортной атмосфере.

Девы будут разбираться с рутинными делами и наверстывать упущенное. Чем энергичнее вы возьметесь за работу, тем большего достигнете. Физические нагрузки окажутся полезными для вашего здоровья.

Звезды советуют Весам отложить все важное на другой день. Постарайтесь освоить для себя что-то новое. Отношения с любимым человеком сложатся удачно.

Скорпионы легко уладят небольшие противоречия. Дипломатичный тон и корректность позволят вам уверенно доказать свою компетентность. Моральная поддержка родных вдохновит и придаст сил.

Стрельцы, воздержитесь от покупок. Деньгами вы будете распоряжаться не слишком хорошо. Первая половина суток подарит вам отличный стимул для новых проектов.

День порадует Козерогов гармонией в отношениях с любимым человеком. Вы спокойно отнесетесь к финансовым тратам партнера. На работе все будет складываться самым лучшим образом.

У Водолеев появится шанс вернуться к работе, которую вы прекратили из-за неудачного стечения обстоятельств. Чтобы исключить любые конфликты, будьте терпеливее.

Рыбам звезды обещают удачный и плодотворный день. Забот у вас может быть много, но вы быстро для себя решите, что нужно предпринять для достижения цели.

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