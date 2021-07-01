Кошка посмотрела на хозяйку, которая хромает, и начала за ней повоторять. Посмотрите – это удивительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Невероятное видео опубликовал ridus.ru .

Дело в том, что женщина сломала ногу и теперь ходит на костылях. Ее кошка смотрела, как двигается хозяйка, и тоже начала прихрамывать на одну лапку. Может, пушистая так решила поддержать хозяйку?





Пользователей Сети кошка удивила: «Группа поддержки прям», «Сочувствует, молодец», «Какая хорошая, не оставляет хозяйку», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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