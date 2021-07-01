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Кошка посмотрела на хозяйку, которая хромает, и начала за ней повоторять. Посмотрите – это удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Невероятное видео опубликовал
Дело в том, что женщина сломала ногу и теперь ходит на костылях. Ее кошка смотрела, как двигается хозяйка, и тоже начала прихрамывать на одну лапку. Может, пушистая так решила поддержать хозяйку?
Пользователей Сети кошка удивила: «Группа поддержки прям», «Сочувствует, молодец», «Какая хорошая, не оставляет хозяйку», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кошка посмотрела на хозяйку, которая хромает, и начала за ней повоторять. Посмотрите – это удивительно! (ВИДЕО)
Невероятное видео опубликовал ridus.ru. Дело в том, что женщина сломала ногу и теперь ходит на костылях. Ее кошка смотрела, как двигается хозяйка, и тоже начала...
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