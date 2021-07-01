ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси начал действовать в Брестской области

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси начал действовать в Брестской области

В Брестской области с 1 июля взимается местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси. Аналогичное правило уже действует в Гомельской и Гродненской областях, сообщили в Госпогранкомитете.

Сумма сбора равняется базовой величине за одну машину. Документ, который подтверждает уплату сбора, необходимо предоставлять сотруднику органов погранслужбы в пунктах пропуска – в бумажном или электронном варианте. 

Сбор можно оплатить в банке до выезда из страны либо в пункте пропуска при пересечении границы. 

Сбор не нужно платить следующим категориям граждан (при наличии подтверждающих документов):

- водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения; 

- инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; 

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- лица, которые выезжают из страны на лечение в санатории. 

ФОТО: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области с 1 июля взимается местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси. Аналогичное правило уже действует в Гомельской и Гродненской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стагодзьдзе кампартыі Кітаю: старшыня Сі прыгразіў Захаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by