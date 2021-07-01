Сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси начал действовать в Брестской области

Источник материала: ОНТ

В Брестской области с 1 июля взимается местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси. Аналогичное правило уже действует в Гомельской и Гродненской областях, сообщили в Госпогранкомитете.

Сумма сбора равняется базовой величине за одну машину. Документ, который подтверждает уплату сбора, необходимо предоставлять сотруднику органов погранслужбы в пунктах пропуска – в бумажном или электронном варианте.

Сбор можно оплатить в банке до выезда из страны либо в пункте пропуска при пересечении границы.

Сбор не нужно платить следующим категориям граждан (при наличии подтверждающих документов):

- водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения;

- инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- лица, которые выезжают из страны на лечение в санатории.

ФОТО: БЕЛТА





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