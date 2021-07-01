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Сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси начал действовать в Брестской области
Источник материала: ОНТ
В Брестской области с 1 июля взимается местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси. Аналогичное правило уже действует в Гомельской и Гродненской областях,
Сумма сбора равняется базовой величине за одну машину. Документ, который подтверждает уплату сбора, необходимо предоставлять сотруднику органов погранслужбы в пунктах пропуска – в бумажном или электронном варианте.
Сбор можно оплатить в банке до выезда из страны либо в пункте пропуска при пересечении границы.
Сбор не нужно платить следующим категориям граждан (при наличии подтверждающих документов):
- водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших для захоронения;
- инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица, которые выезжают из страны на лечение в санатории.
ФОТО: БЕЛТА
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В Брестской области с 1 июля взимается местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси. Аналогичное правило уже действует в Гомельской и Гродненской...
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