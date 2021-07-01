Мужчина утонул в озере в Верхнедвинском районе

Источник материала: ОНТ

В Верхнедвинском районе в озере утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Несчастный случай произошел 30 июня. Мужчина 1983 года рождения утонул на озере Кобылинское в Верхнедвинском районе Витебской области.

Еще одна трагедия произошла на воде в этот же день. Мужчина утонул в карьере «Хмелевские пруды» в Заславле Минского района. Сотрудники МЧС не нашли тело погибшего. Поиски продолжат работники ОСВОД.

ФОТО: БЕЛТА

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