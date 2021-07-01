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Мужчина утонул в озере в Верхнедвинском районе

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина утонул в озере в Верхнедвинском районе

В Верхнедвинском районе в озере утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. 

Несчастный случай произошел 30 июня. Мужчина 1983 года рождения утонул на озере Кобылинское в Верхнедвинском районе Витебской области.

Еще одна трагедия произошла на воде в этот же день. Мужчина утонул в карьере «Хмелевские пруды» в Заславле Минского района. Сотрудники МЧС не нашли тело погибшего. Поиски продолжат работники ОСВОД. 

ФОТО: БЕЛТА

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В Верхнедвинском районе в озере утонул мужчина, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.  Несчастный случай произошел 30 июня. Мужчина 1983 года рождения утонул на озере...
 
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