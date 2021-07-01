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«Тампа» выиграла второй матч финальной серии в НХЛ
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной Лиге прошел второй матч финальной серии. Хоккеисты «Тампы» снова одержали победу.
Игра завершилась со счетом 3:1.
Счет был открыт в середине второго периода – отличился нападающий «Тампы» Энтони Чирелли. Четыре минуты спустя «Монреаль» ответил голом Ника Судзуки.
В конце второго периода хозяева площадки вновь вырвались вперед благодаря голу Блейка Коулмана. А в конце матча Ондржей Палат забросил последнюю шайбу в этой встрече и сделал счет 3:1.
«Тампа» ведет в серии до четырех побед – 2:0.
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В Национальной хоккейной Лиге прошел второй матч финальной серии. Хоккеисты «Тампы» снова одержали победу. Игра завершилась со счетом 3:1. Счет был открыт в...
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