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«Тампа» выиграла второй матч финальной серии в НХЛ

01.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тампа» выиграла второй матч финальной серии в НХЛ

В Национальной хоккейной Лиге прошел второй матч финальной серии. Хоккеисты «Тампы» снова одержали победу.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Счет был открыт в середине второго периода – отличился нападающий «Тампы» Энтони Чирелли. Четыре минуты спустя «Монреаль» ответил голом Ника Судзуки.

В конце второго периода хозяева площадки вновь вырвались вперед благодаря голу Блейка Коулмана. А в конце матча Ондржей Палат забросил последнюю шайбу в этой встрече и сделал счет 3:1. 

«Тампа» ведет в серии до четырех побед – 2:0.

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В Национальной хоккейной Лиге прошел второй матч финальной серии. Хоккеисты «Тампы» снова одержали победу. Игра завершилась со счетом 3:1. Счет был открыт в...
 
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