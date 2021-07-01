5+ отвратительных бьюти-процедур из прошлого. Почитайте – это невероятно!

Источник материала: ОНТ

С древних времен девушки хотели выглядеть привлекательно и готовы были пойти на все, чтобы соответствовать стандартам красоты своего времени. ridus.ru опубликовал несколько примеров процедур красоты из прошлого. Почитайте – это отвратительно!

Женщины использовали для укладок париков свиное сало, лак для волос еще не изобрели в то время. Недостаток такого способа укладки был в том, что лоснящийся парик приманивал грызунов.



Фото с сайта ridus.ru

Яркие и заметные вены были в моде в викторианскую эпоху. Некоторые девушки даже подкрашивали их синей краской.



Фото с сайта ridus.ru

Римляне полоскали рот мочой – так они отбеливали зубы.



Фото с сайта novate.ru

Лоб считался в средние века самой красивый частью женского лица. Многие модницы выщипывали брови и ресницы, чтобы подчеркнуть его и сделать лицо более вытянутым.



Фото с сайта ridus.ru

До 1870 года в Японии замужние женщины окрашивали зубы в чёрный цвет – такая улыбка считалась признаком красоты и статуса.



Фото с сайта factroom.ru

Многие дамы в XIX веке ели вафли с мышьяком – они выравнивали и отбеливали цвет лица. Никого не останавливали побочные эффекты – эпилепсия, облысение, рак.



Фото с сайта brainum.ru

Главное фото с сайта interesnoznat.com

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